Naiste probleemid: kuidas tulla toime üleminekuea vaevustega?

Üleminekuea saabudes hakkavad naised märkama muutusi oma kehas: ootamatud kuumahood, unehäired, öine higistamine, põhjuseta meeleolumuutused, menstruaaltsükli häired ja tupe kuivus. Harvemini võivad tekkida ka kaalutõus, vähenenud seksihuvi, liigesevalu, põie üleaktiivsus ja naha kuivus. Nende nähtude peamiseks põhjuseks on naissuguhormoonide taseme järk-järguline langus organismis. Enamasti algab see neljakümnendates või viiekümnendates eluaastates.

Üleminekueas naisel tuleb oma elukvaliteedi ja tervise säilitamise nimel toime tulla paljude muutustega. Üleminekuaastate tervisehäired võivad naiste elu häirida 10 – 15 aasta jooksul.

See on liiga pikk periood, et vaevusi vaikimisi kannatada. Soovitatav on küsida nõu ja abi naistearstilt.

Arstid kinnitavad, et ülemikuiga on täiesti normaalne osa elust ning sellesse ei ole mõtet suhtuda nagu katastroofi või haigusesse. Sümptomite leevendamiseks ja oma igapäevaelu positiivseks mõjutamiseks on võimalik paljugi ära teha.

Üleminekuiga võib olla väga erinev – mõne inimese jaoks on see lihtne, mõne jaoks aga väga kannatusterohke. Õnneks on olemas võimalused nende kannatuste leevendamiseks.

5 soovitust üleminekuea vaevustega toimetulemiseks.

1. Korrasta oma toitumine