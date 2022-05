AUTISTIDE KÜLA KÄÄRIB: miks kanti pool miljonit eurot selle asutajatega seotud pangakontodele? Tülika küsimuse esitaja sai nõukogust hundipassi

Pea pool miljonit eurot – just sellise summa kandis autistlikele noortele ehitatud küla asutaja endaga või enda naisega seotud firmadesse ning viimase isiklikule kontole. Rahaasjade kohta uurinud nõukogu liige heideti küla tegemistest välja. Kas võib olla, et autistlike laste vanemate rahaga on ebaausalt ringi käidud?