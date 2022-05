Riigikogu infotunnis räägiti koroonaviiruse kiirtestide hankimisest ja elukallidusest

Peaminister Kaja Kallas ja riigihalduse minister Jaak Aab vastasid riigikogu tänases infotunnis küsimustele koolidele koroonaviiruse kiirtestide hankimisest.

Kallasele küsimuse esitanud Helle-Moonika Helme ütles, et rahandusministeeriumi järelevalve viitab haridus- ja teadusministeeriumi korraldatud kiirtestide riigihankes kahele võimalikule väärteole ning ministrite eksimuste suhtes, eriti suure rahalise kahju tekitamise eest, peaks kehtima nulltolerants. Ta küsis, kas peaminister kavatseb haridus- ja teadusministri rikkumiste tõttu tagasi kutsuda või sellest jätkuvalt mööda vaadata.

Kallas selgitas, et eelmisel sügisel oli kiirtestide hankimisel eesmärgiks hoida koolid lahti. „Oli ka selline seis, et me põhimõtteliselt kolmapäeval saime teada, et seda hanget, mis pidi olema teiste ministeeriumide poolt tehtud, ei olnud tehtud. Sellepärast oli meil valik, kas kiiresti need kiirtestid ikkagi hankida, riskides sellega, et ei ole täidetud kõiki riigihangete tingimusi korrektselt, või siis panna koolid kinni, sest tegelikult pole võimalik neid haigeid inimesi või lapsi varakult tuvastada. Tol hetkel kõik olid seda meelt, et kiiresti tuleb toimetada,“ ütles ta.

Kallase sõnul tutvustas toona riske ka haridus- ja teadusminister. „Vaadake, alati on lihtne mitte otsustada ja lükata need otsused kuskile kaugemale, aga see oleks tähendanud seda, et me ei oleks saanud hoida koole lahti ja minu meelest seal kaalul siis antud hetkel toimetada tol ajal oli ainuõige, et meil need kiirtestid oleksid olemas ja saaks hoida koolid lahti,“ ütles peaminister, lisades, et ei õigusta rikkumist ja loomulikult on seadused selleks, et neid täita.

Aab ütles vastuseks Helir-Valdor Seederi küsimusele riigile tekitatud kahjust, et tagantjärele vaadates oleks saanud teha hanked tõenäoliselt varem ja nii, et need oleksid vastanud seadusele. Seadust tuleb tema sõnul järgida ja seda käsitleb ka rahandusministeeriumi riigihangete osakonna kontrollakt. „Selle, mida saab teha selles ametkondlikus järelevalves riigihangete osakond, on ta teinud ja saatnud selle ka riigikontrollile teadmiseks. Mis siit edasi järgneb, on vastavate teiste organisatsioonide otsustada juba,“ lausus Aab.