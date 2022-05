Siim Kallase kohtuasi jõustus

Margus Linnamäe pöördus kohtusse seetõttu, et Õhtulehes 5. juunil 2020 avaldatud artiklis vastas Siim Kallas ajakirjaniku küsimusele: „Kujutage ette, mida üks nupumees meile soovitas: selleks, et koalitsiooni saada, oleks me pidanud kokku leppima Linnamäe ja Pruunsillaga, et nad annaksid Isamaale käsu: tehke Reformierakonnaga koalitsiooni. Kujutage nüüd ette, mis ma praegu ütlesin! Mõelge nüüd, kus riigis me oleme – see on ju Moldaavia!“ Hageja leidis, et väide, nagu tema oleks erakonna Isamaa niiditõmbaja, kes saaks jagada või jagaks erakonnale käske, on ebaõige. Harju maakohus leidis, et Linnamäe suhtes avaldatu ei olnud faktiväide, vaid väärtushinnang, märgib ERR. Kohus leidis, et kostja ei esitanud valeväiteid ega õigusvastast väärtushinnangut, vaid selgitas ajakirjanikule antud intervjuus, mida kolmas isik oli kostjale endale väitnud.