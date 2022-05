GRAAFIKUD | REISIPISIK VÕIDAB KOROONAVIIRUSE? Kuhu reisivad eestlased sama usinalt kui enne pandeemiat? Millise diktaatori käpa all olev riik enam ei meelita? Kust juletakse taas Eestisse tulla?

Nüüd, koroonaviiruse taandudes, jääb piiranguid üha vähemaks ja reisimiseks on maailm valla. Kuhu eestlased reisivad ja kust meile reisile tullakse, selle kohta peab mobiilpositsioneerimise andmete alusel arvet Eesti Pank koostöös osaühinguga Positium LBS. Andmete käsitlemisel ollakse nii osavad, et suudetakse välja praakida võõrtöölised ja välistudengid. Samuti ei lähe arvesse transiitriigid: näiteks kui reisid Eestist bussiga Saksamaale – sõites sealjuures läbi Läti, Leedu ja Poola – läheb kirja vaid, et reisisid Saksamaale. Läti, Leedu ja Poola jäävad nulli peale.