Tähtsa külalise visiiti Odessas saatis raketivilin

Ukraina peaminister Denõss Šmõhal säutsus Twitteris, et üht osa kohtumisest Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Micheliga häirisid õhuhäire ja agressori poolt Odessa lähedale tulistatud raketid. Mäletatavasti juhtus sarnane lugu ÜRO peasekretäriga, kui too Kiievit külastas. Teisipäeval väisasid Ukrainat ka Saksamaa välisminister Annalena Baerbock ja tema Hollandi kolleeg Wopke Hoekstra. Baerbock on kõrgeim Saksamaa valitsusametnik, kes on alates sõja algusest Ukrainat külastanud. Butša linnas sõjakoledustega tutvunud Baerbock lubas, et Saksamaa viib Vene nafta impordi nulli ja kinnitas, et nii see ka jääb.