KEELATUD ARMASTUSE TRAAGILINE LÕPP: mõrvarist vangiga põgenenud naisvalvur on surnud

56aastane Vicky White ja 38aastane Casey White (sama perekonnanimi on juhuslik, abielus nad polnud) kohtusid kahe aasta eest Alabama kinnipidamisasutuses, kuhu suunati eeluurimise ajaks juba varem aastakümneteks kinni pandud Casey. Ühes vanglast saadetud kirjas tunnistas ta üles ühe naise tapmise. Teised vangid märkasid, et valvur Vicky hakkas uut kongielanikku neist teistmoodi kohtlema. Ehkki intiimseks nende suhe – vähemalt enne põgenemist – ei muutunud, oli kaasvangidele selge, et mõrvas kahtlustatava Casey ja ontliku Vicky vahel on midagi õide puhkenud. Vicky kolleegidel ei olnud keelatud romansist mingit aimu enne, kui oli juba liiga hilja.