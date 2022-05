NUKRA SÕDURI LAHKUMINE: paljudele tundmatu Raadi mälestusmärk peaks kolima kalmistule

“Praegusel raskel ajal räägitakse, et me peame kokku hoidma. Raadile on nimede järgi maetud ukrainlasi, valgevenelasi, juute, neil ei ole tänaste kohutavate sündmustega Ukrainas mitte midagi pistmist. See on kohutav kriis ja kõik, kes me oleme väga erinevad, oleme ühes linnas hakkama saanud. Öelge, kuidas mälestusmärgi äraviimine aitab meil kokku hoida?“ küsib Irina Vorontsova, kes on aastaid korraldanud 9. mai tähistamist Raadi mälestusmärgi juures.