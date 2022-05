HARUKORDNE SISSEVAADE: millest mõtles ja unistas Mikk Tarraste, enne kui temast sai külmavereline mõrtsukas?

03.06.2014 „Olen nõrk ja naiivne. /---/ Veider südametunnistus. Kas olen üldse valmis kedagi teadlikult tapma? Kuidas välja lülitatakse häbi ja kahetsustunne endas?“

16.06.2014 „Pole nii kaua saanud kirjutada. Ei saa märkmikku kuidagi endaga kaasas vedada. Keegi võib näha ja lugeda. Päeviku pidamine on küll hea ja ka hiljem on hea lugeda ja võrrelda. Samas nii intiimne asi valedes kätes võib olla väga ohtlik.“

24.04.2015 „Inimesed on tihti nagu lambad ja ei tee katset põgeneda või põgenemist ette valmistada, kui see peaks vajalikuks osutuma.“

Kokku on päevikus kümneid sissekandeid, mõned neist väga isiklikku laadi. Kuna isikliku eluga seotud ülestähendused puudutavad paljuski inimesi, kes pole Tarraste tapatöö ja sellele järgnenud kohtuprotsessiga kuidagi seotud, jätame me kohtu soovil need avaldamata. Niisiis toome lugejateni valiku neist sissekannetest, mis avavad moel või teisel Tarraste enda sisemaailma.