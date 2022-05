REVOLUTSIOON VÕI VÄHIKÄIK? Millise templi lööb Marti Kuusiku puhtalt pääsemine edasistele perevägivalla kohtuprotsessidele?

Süüdistuse järgi tekitas Marti Kuusik oma endisele abikaasale tervisekahjustusi. Selle tõenduseks olid prokuratuuril vaid vahendlike tunnistajate ütlused ehk tugineda sai vaid sellele, mida nad kannatanu käest olid kuulnud – keegi vägivallatsemist pealt ei näinud. Süüdistatav süüd omaks ei võtnud ning kannatanul polnud etteheiteid lähisuhtevägivalla kohta.

Kogenud jurist Maarika Pähklemäe selgitab, et vägivallaohver on väga haavatav inimene, kelle peamine eesmärk on õudusest pääseda. Kuid see pole nii lihtne, kui pealtnäha paistab, lihtsam on mitte midagi teha ning jätkata õuduses, kus ta on kohanenud ja tunneb teatud turvalisust – et see on minu koht.