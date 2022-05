UURING: iga kümnes Eesti elanik ei pea Ukraina sõja suurimaks süüdlaseks Venemaad

Vaid vähem kui üks neljast Eesti elanikust ei loe iga päev Ukrainas toimuva kohta uudiseid. Sealjuures räägivad 47% siinsetest elanikest vähemalt korra päevas Ukraina sõjast ka sõprade või pereliikmetega. Mõlema näitaja osas on Eesti Euroopa Liidus eesotsas. Kõige vähem räägitakse Ukraina sõjast Belgias, kus igapäevaseks kõneaineks on see vaid 22% elanikest.