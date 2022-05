ETTEVAATUST! Lasnamäel Pae pargis võib kohata rästikuid

„Meieni on jõudnud informatsioon, et Pae pargis on mitmed inimesed näinud sel aastal rästikuid. Kevadel, kui loodus ärkab, on see tavaline nähtus, eriti metsikumates parkides. Inimestel tasuks olla ettevaatlik kõikidel rohealadel liikudes,“ ütles Lasnamäe linnaosa vanem Julianna Jurtšenko