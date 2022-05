„JÄRGMINE PEATUS“ | Tööl lahkumisavaldus ja üheotsapiletiga Lõuna-Ameerikasse! „See oli vabanemise tunne!“

Kogu lugu algas sellega, et Liisil oli idee minna Kagu-Aasiasse reisima. Ta uuris, kas sõbranna Ann oleks huviline, kuid viimast see piirkond ei kõnetanud… Ann nendib, et ta tundis, et on oma elu ja tööga Eestis heas kohas ning pole õige hetk kõike sinnapaika jätta. Kui aga teemasse tuli hoopis Lõuna-Ameerikasse reisimine, oli Ann müüdud. Mõlemad tüdrukud panid oma töökohas lahkumisavalduse lauale ja otsustasid reisima minna. Minimaalseks reisiajaks võeti kolm kuud – sest selle aja möödudes poleks piinlik tagasi tulla.