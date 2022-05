Selle suve uus trend: naudi sooja ilma kaksrattal vihisedes!

Kaksratas on elektrijõul sõitev ja ise tasakaalu hoidev moodne transpordivahend, mis sobib kasutamiseks nii praktilistel eesmärkidel (näiteks suurtel territooriumitel ja ladudes liikumiseks), aga ka turisminduses ja teemaparkides. Loomulikult on see ideaalne niisama toredaks kulgemiseks, kui ilmad on soojad.

„Kaksrattaga on mõnus vihiseda suvel ja soojemal ajal looduskaunis kohas ja eriti maal. Kaksrattaga sõites tekib selline nii-öelda hõljumise tunne. Talvel ja vihmaga sõites ei ole see nii meeldiv, sest riided saavad märjaks. Seega jah, kaksratas sobib ja on nauditav eelkõige kevadest sügiseni,“ ütleb spetsialist.

Kaksrattaga sõitmist õppida pole vaja

Nii kaksrattal kui ka kõige tavalisemal jalgrattal on kaks ratast, kuid need on ikkagi absoluutselt erinevad tooted. Näiteks on kaksratta plussideks jalgratta ees on tõik, et ei pea ise väntama, see on väga vaikne, sõiduk hoiab iseseisvalt tasakaalu, on praktiliselt hooldusvaba, töötab elektrijõul ning sõitu ei ole vaja eraldi õppida. „Sõitmine on väga nauditav ja meie kogemuse põhjal meeldib see eriti noortele ja lastele, kellele sõit lausa sõltuvust tekitab. Kaksratas sobib ka neile, kellel mingil põhjusel jalgrattaga sõita ei ole võimalik. Miinuseks on, et kuna ei pea väntama, siis ei saa füüsiliselt treenida,“ lisab ta.

Enamasti tundub inimestele kaksrattaga sõitma õppimine esialgu keeruline. Tegelikkuses kulub sellele vaid mõni minut. „Kõige raskem moment on alguses esimest korda kaksrattale astudes, sest inimene proovib alateadlikult kehaga tasakaalu hoida ja töötab sellega tegelikult vastu. Seda ei ole vaja, sest kaksratas hoiab tasakaalu sõitja eest. Reeglina võtab harjumine paar minutit, tähtis on olla rahulik ja tunnetada, kuidas kaksratas tasakaalu hoiab ja käitub.“

Sobib ka künklikumal maastikul sõitmiseks