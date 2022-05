Irja Lutsar | Koroonaviirus – mis saab edasi?

Paljudes riikides on SARS-CoV-2 nakatumine langustrendis, mis aga ei tähenda, et viirus maailmast kadumas oleks. Paremini läheb riikidel (nt. Euroopas), kus enam kui kaks aastat on pandeemia põhjustanud rohkelt nakatumisi, haiglate ülekoormust ja liigsuremust. Teisalt on neis riikides enamus inimesi omandanud immuunsuse kas vaktsineerimise, läbipõdemise või siis mõlemal teel. Riikides, kes seadsid eesmärgiks SARS-CoV-2 likvideerimise (nt. Hiina) on viimastel kuudel omikroni laine ajal nakatumine järsult tõusnud, kuid riskigruppide vaktsineeritus on madal. Hiina püüab viirusest vabaneda rangete piirangutega, mille võimalikkuses omikroni laine ajal enamus eksperte kahtleb.