OTSEBLOGI | Vene väed üritavad vallutada Azovstali. Zelenskõi: iga meie maale tungiv okupant astub sama reha otsa

President Zelenskõi märkis hilisõhtuses pöördumises, et venelasi ootab sama saatus, mis on tabanud kõiki Ukrainat vallutada soovinud okupante läbi ajaloo. „24. veebruaril alustas Venemaa pealetungi. Nad astuvad sama reha otsa. Iga meie maale saabuv okupant komistab sellele. Me oleme elanud läbi erinevaid sõdu, aga neil kõigil on olnud sama lõpplahendus,“ sõnas Zelenskõi. President toonitas, et ühelgi vaenlasel pole õnnestunud Ukraina pinnases juurduda: „Vaenlaste sõjavankrid ja tankid sõitsid üle meie põldude, ent nad polnud viljakad.“