Indrek Tarand kaebas Martin Helme ja Jaak Madissoni kohtusse

Sama juhtum on olnud arutusel Harju maakohtuski. Tarand tõi enda hagis välja, et EKRE on avaldanud nii avalikul koosolekul kui ka pärast seda sõnas ja teos ning spetsiaalselt selleks loodud meemides tema kohta kohatuid väärtushinnanguid: Tarandi puhul on vägivald lubatav ja õigustatud. Ta soovis, et EKRE avaldaks oma veebiportaalis Uued Uudised teate ning saadaks Eesti meediakanalitele pressiteate, milles märgitaks, et nad avaldasid selle kohta valeandmeid, et ta oli 2018. aasta 26. novembril avalikul koosolekul joobes, tungis korraldajatele kallale, laamendas, pani toime varguse ja takistas teise erakonna sõnavabadust. Harju maakohus otsustas, et Tarandi kohta avaldatud väited on valed ja need tuleb ümber lükata. EKRE vaidlustas otsuse osaliselt – seda Tallinna ringkonnakohtus. Ekrelased ei vaielnud enam apellatsioonkaebuses selle üle, kas Tarandi kohta avaldatud väited on õiged või valed, vaid kinnitasid, et neid pole esitanud EKRE. Käimas on ka teine kohtuasi, mille puhul on Tarand esitanud hagi Helme ja Madissoni vastu. Seda põhjusel, et nad on avaldanud tema kohta ebaõigeid fakte ja väärtushinnanguid – seda nii 26. novembril 2018 avalikul koosolekul ning seejärel meedias ja sotsiaalmeedias. „EKRE oma apellatsioonkaebuses kirjutas sõnaselgelt, et EKRE-le ei saa ette heita seda, mida tema juhatuse liikmed on avaldanud, kuna need seisukohad ei olnud nende juhatuses otsustatud. Eks siis kõige enam avalikkuse ees tuld ja tõrva pritsinud juhatuse liikmete vastu tuli Tarandil ka nõue esitada. Oleme seisukohal, et vastutus Indrek Tarandi au teotamise eest lasub nii juhatuse liikmeks olevatel füüsilistel isikutel kui ka EKRE-l. Hea, et EKRE seda oma apellatsioonkaebuses meelde tuletas,“ selgitas Tarandi esindaja vandeadvokaat Maria Mägi-Rohtmets.

Tarand selgitas vajadust kohtuteed käia alljärgnevalt: „Õigusriigis tuleb väärus ja ebaõiglus kõrvaldada. Ei saa olla, et EKRE bolševistlik loogika, stiilis „vägivald ja valetamine ning jõhker laim on küll paha, ent kui meie seda praktiseerime, siis on kõik korras“ muutuks domineerivaks vaateks. Me näeme, milleni niisugune ideoloogia on Venemaa viinud. Ning just sellepärast – vajadusest kaitsta õigusriiki, demokraatiat ning inimeste õigusi, olemegi pikaajalistes ja printsipiaalsetes vaidlustes MTÜ EKRE, tema juhatuse ning individuaalsete liikmetega.“ Hüvitise suuruse on Tarand jätnud kohtu otsustada.