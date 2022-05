Indrek Tarand kaebas Martin Helme ja Jaak Madisoni kohtusse

Sama juhtum on olnud arutusel Harju maakohtuski. Tarand tõi enda hagis välja, et EKRE on avaldanud nii avalikul koosolekul kui ka pärast seda sõnas ja teos ning spetsiaalselt selleks loodud meemides tema kohta kohatuid väärtushinnanguid: Tarandi puhul on vägivald lubatav ja õigustatud. Ta soovis, et EKRE avaldaks oma veebiportaalis Uued Uudised teate ning saadaks Eesti meediakanalitele pressiteate, milles märgitaks, et nad avaldasid selle kohta valeandmeid, et ta oli 2018. aasta 26. novembril avalikul koosolekul joobes, tungis korraldajatele kallale, laamendas, pani toime varguse ja takistas teise erakonna sõnavabadust.