NÄDALAVAHETUS JA 9. MAI: Helsingis sõitis venemeelne autokolonn, Vene saadiku pihta loobiti Varssavis võltsverd

Helsingin Sanomate ajakirjaniku Milla Palkoaho sõnul viibis Porvoo kalmistul umbes 50 inimest. Lippudega ehitud autosid oli kümmekond, kuid osa rongkäigul osalejaid asus teele ilma lippudeta. Varem olid korraldajad stardipaigaks välja kuulutanud Hyvinkää, kuid politsei teatel muutusid plaanid viimasel hetkel. Helsingi raudteeväljakule jõudis rongkäik pärast keskpäeva. Vähemalt ühe kolonnis osalenud auto pihta visati sõidu ajal kiviga. Helsingi Olümpiastaadioni juures kogunesid inimesed surematu polgu plakatiga. Samal ajal toimusid põhjanaabrite pealinnas ka mitmed Ukraina-meelsed vastuprotestid. Rahvusringhääling Yle toob esile, et mitmed vastumeeleavaldustel osalejad olid ise Vene rahvusest. Suuremaks madinaks Helsingis ei läinud, politsei hoidus afišeerimast, kus kremlimeelsete kolonn liikus. Yle korraldatud küsitluses vastas 76 protsenti vastajaist, et soovib Soome liitumist NATOga. Vaid 12 protsenti oli sellele vastu.

Venemaale suunduvate veokite piiriületusjärjekord on pikenenud. Maksu- ja tolliamet ning politsei- ja piirivalveamet paluvad veokijuhtidel piiriületuseks varuda aega ja eelnevalt aeg broneerida. Eestist väljuval suunal on piiriületuse ootejärjekorrad otseselt seotud Venemaa Föderatsiooni poolse läbilaskevõimega ehk piiriületuse tempo sõltub sellest, kui palju veokeid on Venemaa võimeline tunnis vastu võtma. „Paraku on Venemaa-poolne jõudlus veokite hulga jaoks otseselt ebapiisav ning vaatamata Eesti piirivalve ja tolli sujuvale koostööle ja professionaalsusele, ei suuda me praegu Venemaa ametivõimude töökorralduse vajakajäämisest tingituna klientide ootustele vastata,“ selgitas maksu- ja tolliameti tolliosakonna juhataja Eerik Heldna.