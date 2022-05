9. MAI PARAAD: oodatud suurt teadaannet ei tulnudki

Vladimir Putini võidupüha kõne ei toonud mingeid šokeerivaid uudiseid ega väljakuulutamisi, vaid juba ammu tuttava soigumise Lääne, NATO ja Ukraina suunal. Viimaseid nimetas ta neonatsideks ja banderalasteks. Tasub meelde tuletada, et alles hiljuti pidi ta Iisraeli presidendi ees vabandama (nii väidab vähemalt Iisrael, Moskva mingist vabandamisest ei rääkinud), kuna Vene välisminister Sergei Lavrov solvas juudi rahvast väites, et ka Hitler võis olla juut. Seda siis vastuseks sellele, kui Lavrovi intervjueerija tõi esile, et denatsifitseerimine kõlab kummastavalt, kui Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi on ise juudi päritolu.