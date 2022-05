Venemaa saatkonna ees hõigati loosungeid Ukraina toetuseks

Tallinna vanalinnas Pikal tänaval asub Venemaa Föderatsiooni suursaatkond, mille esist on n-ö ilustatud sõjakriitika ja toetusavaldustega Ukrainale. Tänaval on näha kahte politseiautot, et lämmatada igasugune pingesäde, mis inimeste vahel võib tekkida.