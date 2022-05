Juhtkiri | Tavaline esmaspäev

Paljud ootasid Venemaa presidendi Vladimir Putini kõnest justkui suurt teadet või miskit. Seda ei tulnud. Isegi naaberriigi õhuvägi ei demonstreerinud oma lennumasinaid. Putini kõne oli täis klišeesid ja süüdistusi, kuidas keegi vene hinge ei mõista ja nemad üksi peavad lääne barbarismiga võitlema, et kogu inimkonda hukatusest päästa. Ja seda tehakse kangelaslikult, vahendeid valimata ja enda heaolu arvestamata. Kas ta tõesti võib ise uskuda, et on maailma päästja? Seekord ei olnud Putiniga koos pidustusi vaatamas ühtegi tavapärast liitlast, isegi Valgevene diktaatorit Aljaksandr Lukašenkat polnud.