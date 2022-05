Tartu teeb ettepaneku Raadi pargi memoriaal teisaldada ja ühishauda maetud säilmed ümber matta

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul astub linn vajalikud sammud, et Raadi pargi punamonumendi juurde maetud hukkunud saaksid maetud kalmistutele. „Meie kultuuriruumis väärivad surnud viimset puhkepaika kalmistul, mitte linna avalikus ruumis,“ lisas linnapea.

Tartu linnajuhtide hinnangul on säilmete ümber matmine kalmistule õigustatud, kuna II maailmasõjas hukkunute ühishaud asub ebasobivas kohas. Koos säilmete ümbermatmisega on põhjendatud ka hauamonumendi teisaldamine. Ministritele saadetud kirjas tehakse ettepanek võtta hauamonumendilt ära riiklik ajaloomälestise staatus. „Sellised okupatsioonivõimude poolt paigaldatud monumendid ei vääri Eesti riiklikku kaitset, sest need vastustavad oma võõraste ja valelike sõnumitega meie mälu- ja kultuuriruumi,“ seisab kirjas.