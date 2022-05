ÕL VIDEO JA FOTOD | 9. mai meeleolud Ida-Virumaal: „Rahutaevast meile kõigile!“ „Õudne, mis Euroopas toimub! Nad on unustanud, et meie nad päästsime!”

Palju ärevust tekitanud 9. mai pidustused möödusid Sillamäest Narvani suuremalt jaolt tüünelt. Vaatamata välisele rahule olid inimesed siiski segaduses ja pahasedki, et nende pidupäev „koomale“ tõmmati. „See on ju ajalugu, seda ei saa muuta,“ hüüatab proua Sillamäelt. „Lihtsalt õudne, mis toimub Euroopas! Me vabastasime kogu Euroopa, aga nüüd nemad niimoodi! Nad on kõik unustanud.“