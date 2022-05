FOTOD | Pronkssõduri juures agressiivselt käitunud naine viidi kinnipidamiskeskusesse

„Politseinikud on täna Tallinnas vestelnud mitmekümne inimesega, kellel on olnud kaasas nii Georgi lindid kui ka muu keelatud sümboolika. Enamik inimesi on olnud mõistvad ning eemaldanud sümboolika peale politseinike selgitust, et tegemist on rikkumisega. Kui inimene ei ole nõus sümboolikat eemaldama, käitub provokatiivselt või tuleb sümboolikaga välja korduvalt, sekkub politsei menetlusega,“ selgitas operatiivjuht.