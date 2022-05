Venemaale suunduvate veokite piiriületusjärjekord on pikenenud

Seoses Venemaa Föderatsiooni poolt alustatud sõjaga Ukrainas ja sellega seonduvate Venemaa ja Valgevene vastu kehtestatud sanktsioonide tulemusena on oluliselt kasvanud Eesti piiripunkte ületavate veokite arv ning see on põhjustanud tavapärasest pikema piiriületusjärjekorra.