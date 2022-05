Hannes Nagel | Vene arvamusliidrid peavad patriarh Kirilli asjus seisukoha võtma

Putin on suutnud teha seda, millest Hitler vaid unistas – kehtestada oma imperialistlikke vaateid toetav riigireligioon. See on võimalik vaid tänu ustava kaasteelise, Vene Õigeusu Kiriku pea patriarh Kirilli väsimatule toetusele. On kummastav, et siinsed venekeelsele elanikkonnale olulised arvamusliidrid pole patriarhi tegevust siiani ühemõtteliselt hukka mõistnud.