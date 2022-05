REPORTAAŽ | Pronkssõduri juures 9. mai tähistajatele Ukraina korda ei lähe: „Mul on po*ui!“

10:58 Suundudes Bussijaamast kalmistu poole, on kohe teel eriti joviaalses tujus üleni valgesse riietatud mees. Viinapudel käes ja kõlar õlal. Mees üritab kõiki möödujaid kallistada ja head võidupüha soovida. Paistab, et tema on juba pronkssõduri juures käinud, sest sinna ta igatahes enam ei suundu, vaid pöörab Filtri teelt Kalevi staadioni poole. Konditsiooni arvestades võis ta ka muidugi lihtsalt ära eksida.