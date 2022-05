Linnapesa ja Kalamaja Pargi uusarendused – vaikne, mugav, turvaline ja praktiliselt Tallinna kesklinnas!

„Uusarendused on nii insenertehniliselt kui ka arhitektuurselt kaasaegsemad ja mugavamad – kõik detailid on uued ja peensusteni läbi mõeldud. Majad ehitatakse uusi tehnoloogiaid kasutades ning on energiatõhususe klassiga A. See võimaldab elanikel kommunaalmaksete arvelt kokku hoida,“ toob Aleksandr Kraus välja ning lisab: „Viimastel aastatel on ka nõuded ventilatsioonisüsteemidele palju muutunud, tänu millele pääseb korterisse pidevalt õiges koguses värsket õhku. Kõrge ehitusklassi näitajaks on veel põrandakütte olemasolu ning silma torkab ka vannitoa moodsam viimistlus. Arvesse võetakse kaasaegset maailma ning lähedusse luuakse terviklikuks elukeskkonnaks vajalikud objektid, näiteks pargid või mänguväljakud.“

Loomulikult ei saa unustada ka märksa inimlikumat põhjust: korter on täiesti uus ja seal pole enne mitte keegi elanud. Äsja valminud majas on teistsugune hingus.

Kinnisvara puhul on võtmetähtsusega asukoht

Uusarendusi luuakse Tallinna erinevatesse linnaosadesse, kuid kõige populaarsemateks piirkondadeks on viimase aja jooksul kujunenud Kalamaja ja Kristiine. „Kalamaja kätkeb endas ideaalselt piirkonda – boheemlaslikke puitmaju ja industriaalhooneid. Tänaseks on see Tallinna kõige kiiremini arenev linnaosa, mis meelitab ligi loomeinimesi üle Eesti ja kaugemaltki. Kristiine võlub aga roheluse ja oma hubaste tänavatega, mis tekitab piirkonnas erilise äärelinna vaikuse ja harmooniatunde,“ loetleb Kraus põhjuseid, miks on just need piirkonnad võitnud inimeste südameid.

Et kinnisvara ostmisel on kõige tähtsam faktor just asukoht, ongi Krauss Kinnisvara loonud Kalamajja ja Kristiinesse imearmsad kodud: Linnapesa ja Kalamaja Pargi Residentsi. „Need mõlemad projektid on huvitavad, sest asuvad Tallinna hubases ja koduses piirkonnas, kuid samas kesklinnast kõigest 10 minuti kaugusel. Vaikne, mugav ja turvaline,“ osutab Kraus.

Kristiine ja Kalamaja pärlid: Linnapesa ja Kalamaja Pargi Residents