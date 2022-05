Aardejaht hinnalisele vanalinnakorterile on läbi? Armastusesaadikud said kohtus järjekordse kaotuse

Nn armastusesaadikud ja Didenko sugulased vaidlesid ringkonnakohtus jätkuvalt selle üle, kas Didenko on teinud ja allkirjastanud 14. mail 2019 koduse testamendi. Ringkonnakohtu hinnangul on maakohtus piisavalt tõendatud, et Didenko ei saanud dokumenti koostada ega allkirjastada.