Kuidas laiendada investeerimisalaseid teadmisi ja olla üleüldiselt teadlikum investor?

Näiteks pikaajalise investeeringu puhul on sinu enda ajakulu pigem väike. Oma portfellile võib pilgu peale visata kord kuus. Arvesta veel lisaks sellega, et igasuguste investeeringute kõikumine on normaalne nähtus ega tähenda, et peaksid oma raha ilmtingimata kohe välja võtma.