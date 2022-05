SUUR GALERII | Tiitlivõitja au: üheks parimaks muuseumiks valitud ERM võõrustas Euroopa muuseume

„Eesti Rahva Muuseum võõrustas koos Euroopa Muuseumifoorumiga kõige innovaatilisemate muuseumide konverentsi ning auhinnagaalat, sest ERM võitis 2018. aastal väga maineka Kenneth Hudsoni auhinna,“ ütles ERMi direktor Kertu Saks. Ta lisas, et see on Eestile suur au ja tunnustus, et kogu Euroopa muuseumimaastiku tähtsaim suursündmus sai toimuda Eestis, kus kohale olid tulnud Euroopa parimad muuseumid 25st riigist.“