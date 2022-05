Kes on Eesti Hoius? Saame tuttavaks!

Nagu juba öeldud, alustas ühistu tegevust 2013. aastal. „Sel ajal kasutasime nimetust Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu, millest sai 2020. aasta kevadel bränd Eesti Hoius – lühem nimi jääb paremini meelde ja sobib hästi kokku ka meie põhiväärtustega, milleks on lihtsus ja selgus,“ ütleb Semjonova.

Kasvatame rahatarkust

Omal ajal, kui ühistuga alustati, sooviti ühest küljest asutada ühing, mis on võimeline oma liikmetele kasumit teenima, kuid teisest küljest kasvatada ka inimeste rahatarkust.

„Säästmisest ja investeerimisest on aastatega aina rohkem räägitud. Sageli jääb see teema tavalisele inimesele võõraks ja mõjub isegi hirmutavalt. Tähtajaline hoiustamine on viis, kuidas tuua säästude investeerimise teema lähemale ja seda ilma, et inimene tunneks, et tegemist on millegi keerulise ja riskantsega,“ selgitab Semjonova.

Eesti Hoius koondab liikmeid, kelle ühine huvi on säästud kasvama panna ja teenida kindlat kasumit täiesti riskivabalt. Selleks on Eesti Hoiusel oma usaldusväärsed mehhanismid.

Tulu tuleb laenudest

Tänaseks on Eesti Hoius oma liikmetele teeninud tulu üle 6 miljoni euro. Tulu teenitakse laenude ja liisinguga. Laene ja liisingut väljastatakse klientidele paindlikel tingimustel, kuid märksa kõrgema intressiga kui seda teevad suurpangad. Suuremad intressid tulenevad küll suuremast riskantsusest, aga et kõik Eesti Hoiuse laenud ja liisingud on tagatud reaalse Eestis asuva varaga, siis ei pea ühistu liikmed muretsema.