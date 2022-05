VIDEO | Teeks kodukohas midagi korda? Saku Õlletehas ja Ott Lepland annavad kogukonnaprojektidele 50 000 eurot!

„Värskendame Eestimaad“ pole mingi aastatepikkune „anna aega atra seada“ ettevõtmine, kus tegemistel pole otsa ega äärt. Kõik on väga konkreetses ajaraamis – oma projekte saab esitada kuni 26. juunini, žürii valib seejärel paari nädala jooksul parimad välja ning võitjad peavad omadega valmis saama hiljemalt septembriks.

„Kestlikkus on meil Sakus igati au sees ning sealjuures tahame nii oma tegevuse tulemusel näha käegakatsutavaid tulemusi, mitte ainult sooja õhku. Sama printsiip on ka värskendamisel – teha vana uueks nii, et juba sügisel saaks seda katsuda, katsetada või lihtsalt rahuloluga vaadata," ütles Jaan Härms.