Suvi on ukse ees! Mida vajad, et soojadest ilmadest maksimum võtta?

Mõni koht, kus mõnuleda… No kas aiadiivanil ei saa siis mõnuleda, võib küsida nii mõnigi. Muidugi saab! Aga tõeliseks lõõgastumiseks ja idülliks sobivad mitmed teised kohad.

Näiteks on viimastel aastatel eriti paljudesse aedadesse (ja ka rõdudele) jõudnud ripptool. See mugav tool kõigub kandejalal või on kinnitatud lakke, tekitades lahedalt hõljuva välisilme. Ripptool on ideaalne disainielement, mis on samal ajal ülimugav – seal on mõnus juua jahutavat jääkohvi ja mõelda omi mõtteid või siis lugeda raamatuid.

Lõunamaistes riikides on paljude elanike kodus võrkkiik – pole ka imestada, sest kuumal päeval jahutab õhulises võrkkiiges lesimine keha ülimalt hästi. Lisaks on see nii mugav ja lõõgastav, et lausa tukk tuleb peale… Äkki leidub ka sinu koduhoovis kaks lähestikku asetsevat puud, mille vahele võrkkiik sättida?

Jätkuvalt on väga paljudes aedades ka aiakiiged, mis sobivad ideaalselt suviselt mõnusaks olemiseks.

Aga midagi lastele? Kui enda aiamööbel on paigas, siis võiks lapse liivakasti kõrvale luua ka tema isikliku aianurgakese. Poodides on saadaval lai valik just lastele mõeldud aiamööblit. Põnnid armastavad ju oma vanemate tegemisi jäljendada, nii et võid kindel olla, et nad rõõmustavad täitsa oma nunnu aiamööbli üle!

Ka laste liumägi on midagi, mis paneb igal lapse silma särama. Kui sinu hoovis on vähegi rohkem ruumi, siis tasub kaaluda liumäe hankimist – neidki on poodides üsna paju erinevaid variante.

Batuudi üle rõõmustavad aga vist nii lapsed kui ka täiskasvanud. Batuudil hüppamine pole mitte ainult lõbus ajaviide, vaid ka hea treening. Nimelt võrdub kümne minuti pikkune hüppamine lausa poole tunni pikkuse sörkjooksuga! Rääkimata sellest, et meel läheb rõõmsaks ja süda on lusti täis…