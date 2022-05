Suurpõleng: Pae tänava maja valve maksis linnale 2574 eurot

Pae 25 maja põles neljapäeval 7. aprillil. Neljapäevast tellis linnaosavalitsus turvafirma, kes tagas maja juures ööpäevaringse valve. „11. aprillist tegeleb turvalisusega kohapeal korteriühistu ise. Turvateenuse maksumuseks oli 2574 eurot,” ütles Lasnamäe linnaosa vanem Julianna Jurtšenko.

Linnaosa valitsus kogus andmeid majas elavate perede kohta ning 11. aprillist hakkas sotsiaalhoolekande osakond suhtlema iga abivajajaga individuaalselt, kuna vajadused olid väga erinevad. Mõned vajasid lihtsalt konsultatsiooni ja suunamist, mõned aga sotsiaalset abi ja majutust. Linnaosavalitsusel ei ole eraldi sellisteks juhtumiteks ettenähtud raha,mistõttu esitati Tallinna linnavalitsusele taotlus: kokku on linnaosa vanema sõnul eraldatud linnaosavalitsusele 30 000 eurot, et nad saaks osutada Pae 25 peredele erakorralist rahalist abi esmavajaduste tagamiseks. Toetuse saamiseks on majaelanikud esitanud linnaosavalitsusele taotluse- ühenduses on oldud 52 perekonnaga - nii omanikud kui üürnikud.