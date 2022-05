 Tagandatud kohtutäitur pöördus kohtusse

Süüdistuse sisuks on kohtutäituri otsustusõigus täitemenetluse alustamistasu arvestamisel. Distsiplinaarmenetluse käigus tuvastas justiitsministeerium, et Arvi Pink võttis võlgnikelt süstemaatiliselt ja õigusvastaselt täitemenetluse alustamise tasu rohkem, kui seadus seda ette näeb. Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koda on teatatanud, et teadaolevalt on kohtutäitur Arvi Pink võlgnikelt alusetult sisse nõutud raha tagastanud, kuid arvestades distsiplinaarsüüteo olulise raskusega on see kaasa toonud tema suhtes usalduse kaotamise. Nüüd arutab Pinki kaebust justiitsministri käskkirja tühistamiseks Tallinna halduskohus.