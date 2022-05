Juhtkiri | Iga liigutus luubi all

Kes meist poleks aeg-ajalt emotsionaalselt midagi kaheti mõistatavat välja pursanud, väsimus ja alkohol ainult võimendavad selliseid hetki. Või siis kas kõik noorena tehtu kannatab kriitikat ‒ sotsiaalmeedia on täis dokumenteeritud lauslollusi. Vanemad teavad aega, kus baaris sai teha rahulikult joogi, võib-olla ka paar krõbedamat sõna öeldud, karmata, et see valgusekiirusel tuhandete kilomeetrite kaugusele jõuab. Täna poliitikukarjääri alustavad noored peavad arvestama, et veebist leitakse üles kõik mitmes eksemplaris filmitud nn väljakutsed. Internet salvestab kõigest mitu koopiat.