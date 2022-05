Ukraina sõda: pomm koolimaja pihta, lahingud Maosaarel, Azovstal paneb vastu, Bono laulis Kiievi metroos

Reede õhtu pommitasid venelased Luhanski oblastis Bilohorivkas olevat koolimaja. Selle keldris olid varjul peaaegu kõik küla elanikud, vähemalt 90 inimest. „Päästa on seni õnnestunud neist vaid 30,“ ütles eile oblasti sõjaadministratsiooni juht Serhi Haidai. „Teised on arvatavasti hukkunud. Tegu ei olnud kahurimürsuga, vaid lennukilt heidetud pommiga. Kuumus on meeletu. Ma loodan kõige paremat, kuid vaevalt me varemete alt veel elusaid inimesi leiame.“