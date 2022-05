Linnatransport pole erand: suuremates linnades tõusevad bussipiletite hinnad

Kõige esimesena tegi piletihinna kallimaks Narva, kuid seda tehti koos kogu süsteemi muudatustega. Nagu ütleb Narva linnavalitsuse vanemspetsialist Vera Mihhailova, siis piirilinnas muutusid kõik ühistranspordiliinid. Et mitte saba mitu korda raiuda, siis kehtestati uus piletihind koos kogu muu süsteemi uuendamisega. „Inseneribüroo Stratum tegi uuringu ja leidis, et Narva bussiliinide võrk on keeruline ja ebaloogiline,“ räägib Mihhailova. „Nüüdsest peaks olema liinibussiga sõitmine loogilisem.“ Eriti Narva külalistele tegi bussisõidu keeruliseks asjaolu, et üks ja sama liin sõitis erinevatel aegadel erinevat marsruuti. Samas jääb bussisõit Narvas endiselt odavamaks kui teiste Eesti suuremates linnades. „Narvas maksab üks sõit linnaliinibussis alates 1. maist 70 senti, enne oli 50 senti,“ selgitab Mihhailova.