„LAPSED NUTSID JA ANUSID ISA!“ Marus mees võttis eksnaise ja lapsed päevaks pantvangi

Romani ja Jaanika (naise nimi pere kaitseks muudetud – H. M.) õndsalt alanud kooselust sündis aastaid tagasi väikese vahega kaks last, poeg ja tütar. Ent juba õige pea, napilt aasta pärast noorema lapse sündi asendus idüll millegi hoopis kurjemaga.

„Ma löön sul hambad kurku!“ ähvardas Roman naist. Oli 2015. aasta kevad.

Juba mõni kuu hiljem tegi Roman oma ähvarduse teoks, kui naise vastu esimest korda – vähemalt kohtudokumentide põhjal – käe tõstis. Sinna juurde käis juba ka konkreetne ähvardus naine ära tappa. 2016. aastal, Romani räigetest ähvardustest hoolimata, pöördus Jaanika politseisse.

See juhtus pärast üht tüli, kui Roman oli lapsed auto peale korjanud ja ähvardanud nad välismaale viia. Et sellest veel ei piisanud, hoiatas ta, et on valmis isegi koos laste ja autoga vastu seina sõitma. Koju tagasi keeldus ta lapsi toomast. Lõpuks pidasid kiirreageerijad Romani siiski kinni, kohus saatis ta kolmeks kuuks vangi ja Jaanika lahutas abielu.

Ehkki see võinukski olla vägivaldse suhte lõpp, siis Roman ei olnud oma sõna veel öelnud.