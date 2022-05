MAATÜLI JÕUDIS KOPALAHINGUNI: kodutee eest võitlevate vendade ehitised lammutati

Kaks nädalat tagasi kirjutas Õhtuleht Võrumaal Rõuge vallas Trolla külas toimuvast maasaagast, mis parasjagu oli jõudnud punktini, kus kohtuotsuste kohaselt kaotasid kaks venda võimaluse oma elumajani autoga sõita. Vennad nendivad, et juriidiliselt kuulub nüüd tee naabrimehele, kuid raiuvad, et ajalooliselt on tegu ebaõiglusega ja paluvad arhiividest ilmsiks tulnud infole tuginedes naabritele maa erastamise õiguspärasus üle vaadata.