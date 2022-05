GALERII | President Alar Karis: kui saaksin, annaksin praegu aasta ema tiitli kõikidele emadele

See on siis, kui sõnu pole talle veel antud. Elu varastel hetkedel kõneleb ta eeskätt oma emaga. Tänumeeles ja ootuses, sest teab, et ema on ikka kõige ligemal. Vaadates väikese lapse silmadesse, tajub ema kogu maailma sügavust.

Kui meie vaikselt edenevasse ellu tulevad sõnad, laienevad ka suhted ja maailm. Kuni lõpuks, täiskasvanuks saades, kipub minema nõnda, et hakkame oma naeratusi mõõtma. Sest sageli pole naeratusteks aega ega ruumi. Eriti siis, kui moodsa tehnoloogia toetatud suhete laviin vajub raske vaibana me peale ning tähtsamaks saab pigem kauge ja nähtamatu kui lähedane ja lähedased. Me puitume, meie lapselik ehedus ja siirus peituvad koore alla.

Paljud meist kannavad hinges kahetsust, et naeratusteks polnud õigel ajal mahti. Et ei tihanud või saanud öelda seda, mida tegelikult oleks tahtnud. Oma emale. Vanaemale. Vanavanaemale. Laste kaudu saame lunastada oma naeratuste võlga.

Jaan Kross mainib luuletuses just ootusi uue elu lävepakul, kus igale meist terendab ees üks teekond, see kõikide võimaluste rõõmude rada. Lootus, et armastusest kasvanud sünniime tolmuses argielus ei tuhmu, vaid kaitseb ja annab lapsele kasvamiseks hoo. Et siis astuda edasi tuleviku poole, mõeldes omakorda järeltulevatele põlvedele.

Iga ema tunneb ängi, kui tulevik tundub tume. Väikestel lastel läheb neil hetkil aga palju lihtsamalt, sest nemad pole veel jõudnud tõelise kurjuse olemust tundma õppida.

Emad teavad, kuidas võtta valu ja kustutada kurbus. Nad oskavad leida leevendust hirmule, isegi siis, kui neil endil on kirjeldamatult raske. Eks seda ole näidanud meie heitlik ajalugugi. Mitut värvi okupatsioonid. Sõjad ja küüditamised. Sõge periood külma sõja raudse eesriide varjupoolel. Puudustunne kõigest ja kõige rohkem vabadusest. Aga me hoidsime tuleviku enda jaoks alles, sest just seda õpetasid meie emad.

On õõvastav, et kusagil – aga see juhtub ju siinsamas Euroopas – sunnib naaberriigi kurjus lapsi ja emasid sõja eest kaitset otsima keldrites ja metroojaamades. Et lapsed mängivad purukspommitatud kodude varemetel. Et linnaparkidesse matavad lapsed emasid ja emad lapsi.