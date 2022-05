Politsei otsib Tartus kadunud 29aastast Tambetit

Politseile laekus teade, et 29aastame mees lahkus 6. mai õhtupoolikult oma kodust Tartus Ilmatsalu tänaval ning ei ole sinna seni naasnud. Lähedaste sõnul on noor mees pigem tagasihoidlik ja kinnine ning ei ole varem sedavõrd pikaks ajaks kodust lähedastele sõna jätmata eemale jäänud. Mehel on küll telefon kaasas, kuid sellele ta ei vasta.