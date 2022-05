FOTOD | Pronkssõduri esine juba ujub punastest nelkidest

Õhtuleht kirjutas 30. aprillil, et Pronkssõdurit, mis hiljuti rünnaku alla sattus, valvab nüüd turvamees. Sõjamuuseumi, mis kuulub kaitseministeeriumi valitsemisala asutuste hulka, direktor Hellar Lill kinnitas, et sõjamuusumi tellimusel on kaitseväe kalmistul turvafirma valve.