Punased nelgid ja sõjasümboolika: lillemüüja pöördus peaminister Kaja Kallase poole

Nurmiko Hulgi teatas märtsi lõpus, et ei müü sel aastal ette ühelegi edasimüüjale ega müü ise perioodil 20.04 kuni 11.05 ühtegi punast nelki. „Ja me jääme selle juurde,“ teatas pöördumises peaministri poole Nurmiko Hulgi tegevjuht Marika Mägi. „Küll on tekkinud küsimus, kas punane nelk on koos Z-tähe ja nōukogude ning muu sōjasümboolikaga uue seadusega keelatud. Meid ja mitmeid meie kliente külastas sel nädalal politsei, kes uuris meilt punase nelgi müügi kohta antud perioodil ning üheselt arusaamiseks oleks lillemüüjatel selgust vaja, on see keelatud vōi mitte,“ ütles ta. Pöördumine on suunatud justiitsministeeriumisse.