Putini armuke võib sanktsioonid kaela saada

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi vastas BBC ajakirjaniku küsimusele võimalike järeleandmiste kohta, et oleks valmis nõustuma rahulepinguga, mille järgi naaseksid okupantide väed sinna, kus nad olid 23. veebruaril, enne pealetungi algust. „Aga et see juhtuks, on vaja diplomaatilist dialoogi,“ lisas ta. „Meie poolelt pole kõik diplomaatilised sillad põlenud.“ Zelenskõi ei maininud konkreetselt Krimmi, mille Venemaa 2014. aastal annekteeris, kuid tema vastus annab märku valmisolekust tunnistada rahulepingu osana Venemaa kontrolli poolsaare üle. Samuti pole selge, mida see tähendaks Ukraina idaosas asuvate Donetski ja Luhanski jaoks, mis on olnud ju samuti 2014. aastast osaliselt venemeelsete separatistide kontrolli all.

Ümberpiiratud Azovstali terasetehasest Mariupolis õnnestus evakueerida ligi 500 tsiviilisikut, teatas presidendi kantseleiülem Andri Jermak reedel. Tehas on aga taas raketitule all. Luhanski kuberneri Serhi Haidai sõnul valmistutakse oblastis lähemal kolmel-neljal päeval tugevateks rünnakuteks. Ta ütles, et Vene väed keskenduvad strateegiliselt oluliste linnade Severodonetski ja Popasna vallutamisele. See võimaldaks neil haarata piirkonnas viibivad Ukraina väed piiramisrõngasse. Popasna on kuberneri sõnul juba „maatasa tehtud“, sest Vene väed on seda nädalate viisi pommitanud.

Euroopa Liidu kuuendasse sanktsioonipaketti on lisatud ka endine iluvõimleja Alina Kabajeva. Ehkki Putin pole mõistagi mingit salasuhet tunnistanud – ta pole otsesõnu omaks võtnud isegi oma lihaseid tütreid eksabikaasa Ljudmilaga –, on Kabajeva suhe temaga juba kaua maailma meedias jutuks olnud. Küll aga pole päris kindel, mitu last on võimleja armukesele sünnitanud. Kabajeva asukoht on teadmata. Viimati viibis ta Šveitsis, kuid sahinad käivad, et ta varjab end nüüd koos lastega kusagil Siberis maa-aluses luksuspunkris. USA on juba võtnud sihikule Putini kahe tütre varad, kuid pole Kabajeva vastu veel midagi teinud. Wall Street Journal vahendab, et USA ametnikud arutlevad ka isekeskis Kabajeva sanktsioneerimist, ent murekohaks olevat see, et Putin võib seda võtta sedavõrd suure isikliku solvanguna, et olukord võib veelgi pingelisemaks muutuda. Euroopa Liidu dokumente näinud allika sõnul on järjekordse sanktsioonideringi üheks sihtmärgiks ka Vene õigeusu kiriku patriarh Kirill.