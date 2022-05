Politsei otsib Tartumaal kadunud 15aastast Marleeni

Marleen lahkus oma kodust Tartu vallas 5. mai hommikul, kui jättis lähedastele sõna, et läheb kooli. Õppeasutusse neiu aga ei jõudnud, niisamuti ei naasnud ta õhtuks koju. Tüdruku tuttav vihjas, et Marleen sõitis eileõhtuse bussiga Haapsallu, kuid arvatavas bussis ta ei olnud ja sellelt ta maha ei tulnud.

Tüdruku telefon on välja lülitatud ning tema perel ja sõpradel puudub teadmine tema asukohast. Teadmata on seegi, milliste riietega Marleen kodust lahkus. Tal on helepruunid poolpikad juuksed.