POLNUDKI INIMRÖÖV: koos põgenenud vangil ja valvuril oli pikk salasuhe

Kolleegidel polnud asjast aimugi, kuid teised vangid märkasid kohe, et naisvalvuri ja hirmuäratava, kahe meetri pikkuse mõrvari vahel on midagi tärkamas. Nendevaheline side polnud küll füüsilises mõttes intiimne, ent nagu uurijad nüüd möönavad, oli see „eriline“ ehk kaugeltki mitte selline, nagu kinnipeetava ja valvuri vahel sobilikuks võib pidada. Rohkem kui nädal aega on paar jooksus olnud ning politseil ei õnnestu Alabama Bonnie't ja Clyde'i kuidagi tabada.