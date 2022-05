Juhtkiri | Monument siin, monument seal

Sõda Ukrainas on taas pannud meid märkama ja mõtestama monumente meie ümber. Kus, miks ja millised nad on? On elementaarne, et keskkonna ja ühiskonna muutusega mõni monument kaob ja rajatakse uusi. On ilmvõimatu loota, et kõik mõtestavad kõiki sümboleid ühtemoodi. Kui mõni konservatiivsem kodanik leiab, et Brüsseli pissiv poiss tuleks siivsalt katta, siis teised leiavad, et las ta olla. Kõneainet on kõigile.